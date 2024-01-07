Rusya, Ukrayna’nın Pokrovsk kentini vurdu: 11 ölü, 10 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Pokrovsk kentini vurdu. Saldırıda, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın Pokrovsk kentine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadim Filashkin, Rusya’nın Pokrovsk kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı bilgisine yer verildi.

Filashkin, “Pokrovsk bölgesine yapılan saldırı sonucunda 11 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı. Ölenler arasında yaşları 3 ile 17 arasında değişen 5 çocuk da bulunuyor. Pokrovsk ve Rivne'de kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise enkaz altındaki 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.