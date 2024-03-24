Rusya Uzmanı Doç. Dr. Dürre: Seferberlik ilan edilebilir

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya Uzmanı Doç. Dr. İkbal Dürre de Moskova'nın saldırıdan dolayı Kiev'i suçladığına dikkat çekti.

Dürre şunları ifade etti: “Rusya tarafından yapılan resmi açıklamada IŞİD'in saldırıyı sosyal medyada üstlenme biçiminin yapmacık bir format olduğu söylendi. Bu tür saldırılarda katilin kim olduğu değil, azmettiricinin kim olduğu önemli. IŞİD'in bunu üstleniyor olması ve hatta kanıtlanıyor olsa bile Rusya açısından bu yol Ukrayna'ya ve Batı istihbarat örgütlerine çıkar.”

Ukrayna Savaşı'nın başladığı andan itibaren IŞİD'in Ukrayna'yı desteklediğini öne süren Dürre, “İçkerya kökenli ve Birleşik Milletler Topluluğu kökenli IŞİD yanlısı gruplar Ukrayna tarafından fiili olarak Rusya ile çarpışıyor. Ancak bir başka boyutu ise bu tür terör eylemlerini hiçbir devlet üstlenmez ama diğer taraftan biliniyor ki bu terör eylemleri arkasında devlet istihbarat örgütünü almadan gerçekleştirilemez. Maalesef savaş nasıl siyasetin devamıysa terör de son yıllarda siyasetin bir devamı oldu” ifadelerini kullandı.

“Olayın gerçekleştiği yer Rusya'nın orta sınıfının tercih ettiği bir kompleks” diye konuşan Dürre, “Orta sınıf Putin'e Ukrayna Savaşı'ndan dolayı kırgın çünkü en çok etkilenenler onlar. Zengin kesin gibi savaştan kaçamıyorlar ve savaştan daha çok etkileniyorlar. Bu olaydan sonra bu kesimi konsolide etmek için içeride bir hava oluşabilir. Bu fonda Putin belki de bir seferberlik ilan edebilir” dedi. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un Ukrayna'ya yönelik saldırıyı “savaş” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Dürre, “Peskov ilk günlerinde 'özel operasyon' diyordu, ne zamanki Batı devletleri müdahale oldu o zamandan sonra bir 'savaş' dedi. Putin de bunu söylerse Ukrayna Savaşı'nda boyutun bir üst aşamaya geçebileceğini düşünebiliriz. Büyük bir ihtimalle Rusya Harkov'a operasyon da yapabilir ve Batı da bunu kullanabilir.

SALDIRI ÖNCESİ SİNYAL

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji ve savunma sanayisinin bulunduğu bölgelere yaptığı saldırıya ilişkin de değerlendirmede bulunan Dürre son olarak şunları aktardı: “Rus istihbaratı da bence bir saldırı bekliyordu. Önceki gün gerçekleşen saldırı öncesi belki de Rusya bir sinyal vermiş olabilir. 'Biz saldırı olacağını biliyoruz. Bu olursa neler yapabileceğimizi tahmin edin' şeklinde olabilir. Putin'in yeni döneminde savaşı kangrenleşmiş halinden çıkarmak için ciddi eylemler yapması gerekiyor. Bu eylemler zafer hissiyatı yaratmak için daha büyük bir 'başarıya' imza atması gerekiyor. Bu saldırının Harkov'da olması önemliydi çünkü altyapısını çökertecek ya da ciddi anlamda zarar verebilecek bir saldırıydı. Savaşın Rusya açısından ileri aşamaya geçirilme isteğini ortaya koymak için yapılmış bir eylemdir. Rafineleri bombalıyorlar ve sivil insanlar zarar görüyor. Dolayısıyla bu karşılıklı bir süreç.”