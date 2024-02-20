Rusya vatandaşı diye su satmadılar

Roma havalimanında bir yolcuya Rusya vatandaşı olduğu için su satılmadı. Havalimanı yönetimi ve gümrüksüz satış noktasından sorumlu şirket, su satmayan kasiyerlerin davranışından ötürü yolcudan özür diledi.

İtalya'da yaşayan Rusça öğretmeni Anna Larina, 18 Şubat’ta Instagram’da yaptığı paylaşımda, Moskova’ya seyahatinden önce Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış noktasından, Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle su alamadığını duyurdu.

Rusya vatandaşı Larina, su almak istediğinde kasiyerlerin kendisine, "Rus iseniz su yok, hiçbir şey satamayız size. Çünkü Rusya, iki yıl önce savaş başlattı ve buna gerekçe olarak da Bakanlığın kendine özgü hükümlerini öne sürdüler" ifadesininin kullanıldığını dile getirdi.

Larina'nın bu video mesajı, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden oldu.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI: BAŞINIZA GELENLERDEN ÖTÜRÜ ÜZGÜNÜZ

Havalimanında gümrüksüz satış noktalarından sorumlu Aelia Duty Free şirketinden ve Roma Havalimanı'ndan sorumlu ADR'den bugün birer açıklama yapıldı.

Aelia Duty Free şirketinden yapılan açıklamada, Rus yolcu Larina'dan karşı karşıya kaldığı bu "talihsiz olay nedeniyle" özür dilendiği, hiç kimseye su satışının yasak olmadığı ve böyle bir yasak talimatlarının bulunmadığı aktarıldı.

Larina'nın paylaşımının altında ADR şirketince de şu ifadelere yer verildi:

"Fiumicino Havalimanı’nda geçirdiğiniz sürede başınıza gelenlerden ötürü çok üzüldük ve pişmanlık duyuyoruz. Söz konusu davranış, kesinlikle ADR’nin ticari ortaklarınca uygulanan standartlara uygun değildir. Bu hususta, gerekli disiplin tedbirleri birkaç saatte alınacaktır."

Sosyal medya hesaplarına pek çok İtalyanın destek mesajı gönderdiği Larina, kendisine gösterilen dayanışmadan dolayı herkese teşekkürlerini iletti.