Rusya ve Ukrayna çocuklar için görüştü

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Ukrayna tarafıyla çocukların ailelerine kavuşturulması konusunda Katar’ın başkenti Doha’da müzakereler yaptıklarını duyurdu. Lvova-Belova, "Yapılan görüşmeler sonucunda Ukrayna’da bulunan ailelerine kavuşturulması gereken 29 çocuk ile Rusya’da bulunan ailelerine kavuşturulması gereken 19 çocuğun yer aldığı listeler belirlendi" dedi. Katar tarafının bu listeleri kaydettiğini belirten Lvova-Belova, yıl içinde Katar’ın arabuluculuğunda toplam 33 çocuğun ailelerine kavuşturulduğunu aktardı.

Öte yandan Rusya’nın, Ukrayna’nın Harkiv kentinde bulunan Shevchenkivskyi semtine düzenlediği füze saldırısında konut alanı ve ofis dahil bazı binalar ağır hasar alırken 6 kişi de yaralandı.

GÖZALTI UZATILDI

Rusya’da ise önceki gün “rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov’un, İvanov’un, soruşturma yetkililerinin talebi üzerine tedbir için 23 Haziran’a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. İvanov’un Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumların inşaatı ve onarım çalışmalarıyla ilgili projeleri yönettiği belirtildi. Bakan Yardımcısı İvanov’un suç ortağı olduğu öne sürülen Sergey Borodin için de 23 Haziran’a kadar tutuklanması yönünde karar alındı.