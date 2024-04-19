Rusya'ya ait "Tu-22M3" bombardıman uçağı 'düştü': Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna, Rus ordusu tarafından gece saatlerinde topraklarına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda, Rusya'ya ait "Tu-22M3" tipi bombardıman uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Rusya ise uçağın Stavropol bölgesinde teknik arızadan dolayı düştüğünü açıklamıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait "Tu-22M3" tipi bombardıman uçağını düşürdüklerini iddia etti.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna topraklarına 22 çeşit füze ve 14 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 2 adet Х-101/Х-555 seyir füzesi, 14 İHA, 11 adet Х-59/Х-69 tipi güdümlü füze ve 2 adet X-22 tipi seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait hava savunma füze birimleri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile işbirliğinde Rus teröristlerin barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı olan bir Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını ilk kez düşürdü" ifadesine yer verildi.

RUSYA: TEKNİK ARIZA

Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait "Tu-22M3" model bombardıman uçağının Stavropol bölgesinde 'düştüğünü' bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü" ifadesine yer verildi.

4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı kaydedilen açıklamada, 3 pilotun kurtarıldığı, birini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, “İlk verilere göre kazanın sebebi teknik arıza” ifadesi kullanıldı. Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.