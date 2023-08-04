Rusya yeni "yaptırım" kararlarını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek, yabancıların sınır ötesi para transferleri de yasaklanabilecek.
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulanan yabancı şahıs ve kurumlara ait fonların dondurulmasına izin veren kararı onayladı.
Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya’nın yaptırım uyguladığı şahıs ve kurumlara ait fonlar dondurulabilecek.
Yaptırım uygulanan yabancıların sınır ötesi para transferlerinin de yasaklanmasına izin veren karar, 180 gün içerisinde yürürlüğe girecek.
Kararla, bankaların yaptırım uygulanan yurt dışındaki kurum veya şahıslara para transferleri de yasaklandı.