Rusya yeni "yaptırım" kararlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek, yabancıların sınır ötesi para transferleri de yasaklanabilecek.

Dünya 04.08.2023 16:38 Giriş: 04.08.2023 16:38

Güncelleme: 04.08.2023 16:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA