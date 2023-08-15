Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 30 ölü, 105 yaralı

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından yangın büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının söndürüldüğünü, son yapılan tespitlere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dünya 15.08.2023 10:27 Giriş: 15.08.2023 10:27

Güncelleme: 15.08.2023 10:31 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA