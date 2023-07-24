Rusya’da cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı

Rusya’da cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı. Yeni yasaya göre cinsiyet değiştirmiş olanların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.