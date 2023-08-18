Rusya’da Interpol’un yetkileri kısıtlandı

Rusya'da, İçişleri Bakanlığı tarafından uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol'ün yetkileri kısıtlandı. Buna göre, Interpol Rusya’da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek.

Dünya 18.08.2023 16:47 Giriş: 18.08.2023 16:47

Güncelleme: 18.08.2023 16:54 Kaynak: AA