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Rusya’da Interpol’un yetkileri kısıtlandı

Rusya'da, İçişleri Bakanlığı tarafından uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol'ün yetkileri kısıtlandı. Buna göre, Interpol Rusya’da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek.

Dünya
  • 18.08.2023 16:47
  • Giriş: 18.08.2023 16:47
  • Güncelleme: 18.08.2023 16:54
Kaynak: AA
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Rusya’da Interpol’un yetkileri kısıtlandı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol’un Rusya’daki yetkilerini kısıtladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve Rus hükümeti tarafından onaylanan karara göre, Interpol Rusya’da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek.

SORUŞTURMA YÜRÜTMESİ YASAKLANDI

Kararla, Interpol’un ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütmesi ise yasaklandı.

Rusya, uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol’e 1996 yılında katılmıştı.

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