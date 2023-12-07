Rusya’da öğrenci okulda silahlı saldırı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya’nın Bryansk kentinde bir öğrencinin okulda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kendisi ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Dünya 07.12.2023 12:10 Giriş: 07.12.2023 12:10

Güncelleme: 07.12.2023 12:15 Kaynak: AA

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Rusya'nın Bryansk kentindeki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan kız öğrenci intihar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Byransk kentinde, eğitim gördüğü 5 numaralı okula silah götüren kız öğrenci etrafa ateş açtı. Saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan öğrenci, daha sonra intihar etti. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavganın saldırıya neden olduğu iddia ediliyor.