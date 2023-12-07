Rusya’da öğrenci okulda silahlı saldırı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı
Rusya’nın Bryansk kentinde bir öğrencinin okulda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kendisi ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
Rusya'nın Bryansk kentindeki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan kız öğrenci intihar etti.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Byransk kentinde, eğitim gördüğü 5 numaralı okula silah götüren kız öğrenci etrafa ateş açtı.
Saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan öğrenci, daha sonra intihar etti.
Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavganın saldırıya neden olduğu iddia ediliyor.
Sıradaki Haber