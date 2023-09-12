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Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.

Dünya
  • 12.09.2023 22:41
  • Giriş: 12.09.2023 22:41
  • Güncelleme: 12.09.2023 22:44
Kaynak: iHA
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Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü

Rusya’da savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd Bölgesi’ne düştüğü aktarılarak, “Volgograd Bölgesi’ndeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi” denildi.

Açıklamada, pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, uçağın yakınına düştüğü Volgograd’a bağlı Kalachyovsky kentinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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