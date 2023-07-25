Rusya’dan AB, ABD ve Norveç’ten balık ve deniz ürünleri ithalatını yasak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç’ten balık ve deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirildiğini duyurdu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç’ten balık ve deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirildiğini duyurdu.

Rusya, batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara karşılık vermeye devam ediyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç’ten balık ve deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirildiği duyurularak, “Dost olmayan ülkelerden gelen balık ve deniz ürünlerinin Rusya Federasyonu’na ithalatına yasak getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, ithalat yasağının ardından pazarda oluşacak boşluğun yerli üreticiler tarafından doldurulabileceği vurgulanarak, “Bu tür ürünlerin kapasiteleri iç pazar tarafından tam olarak karşılanabilir” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ayrıca, AB, ABD ve Norveç’ten şarap ithalatında da yüzde 12,5’lik gümrük vergisinin yüzde 20’ye yükseltildiğini belirterek, bu uygulamanın yılsonuna kadar süreceğini ifade etti.a