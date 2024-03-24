Rusya’dan ABD’nin ‘IŞİD’ açıklamasına yanıt: Belki Kennedy’i de IŞİD öldürmüştür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin Moskova’daki IŞİD’in düzenlediğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Zakharova, “Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar kısa sürede çözebilselerdi. Belki onu da IŞİD yapmıştır?” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’da gerçekleşen saldırıya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yüklendi.

ABD’nin Moskova’daki IŞİD’in düzenlediğine ilişkin açıklamasına yanıt veren Zakharova “Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar çabuk çözebilselerdi. Ama hayır, 60 yıldan uzun bir süredir onu kimin öldürdüğünü bulamadılar. Belki de onu da IŞİD yapmıştır? Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar, Washington'dan Kiev'i aklayan her ifade kanıt olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA’DAKİ SALDIRI

Başkent Moskova’da Crocus Belediye Binası’nda düzenlenen saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, IŞİD tarafından üstlenildi. ABD istihbaratı da IŞİD’in saldırıyı düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kremlin’in saldırıyı Ukrayna’nın üstüne yıkmaya çalıştığını belirterek, “Moskova'da yaşananlar ortada ve Putin ile diğer pislikler suçu başkasının üzerine atmaya çalışıyor. Yöntemleri her zaman aynıdır. Bunların hepsini daha önce de gördük. Havaya uçurulan evler, toplu katliamlar ve patlamalar oldu. Her zaman başkalarını suçluyorlar. Ukrayna'ya geldiler, şehirlerimizi yakıp yıktılar ve sonra Ukrayna'yı suçlamaya çalıştılar. İnsanlara işkence ve tecavüz ediyorlar, sonra da onları suçluyorlar. Yüz binlerce teröristi Ukrayna topraklarına getirdiler ve bize karşı savaş yürütüyorlar ama kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil” ifadelerini kullandı.