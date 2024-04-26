Rusya’dan ABD’ye ‘THY’ suçlaması

Sergey Ryabkov, ABD’nin Rus yolcuları Meksika’ya taşıdığı için THY’ye baskı yaptığını belirtti. Açıklamada, ABD’nin Türkiye'ye yönelik baskısının arttığı da vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Türk Hava Yolları’na (THY) baskı yaparak Rus yolcuların Meksika'ya uçuşunu engellemekle suçladı.

Moskova'nın Ankara Büyükelçiliği’nden de geçtiğimiz günlerde Rus yolcuların Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul üzeri Meksika'ya aktarmalı uçuşlarda uçağa alınmaması konusundaki şikâyet gelmişti.

"Meksika konusunda, nedenini tahmin etmek zor değil" şeklinde konuşan Ryabkov, TASS haber ajansında yer alan açıklamasında "Bu, Washington tarafından bu ülkenin (Türkiye'nin) yetkilileri üzerinde uygulanan baskıda yatıyor" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe’nin haberine göre Ryabkov, Türk Hava Yolları'nın diğer Latin Amerika ülkelerine uçuşlarını kullanan Ruslar için de bu tür sorunların mevcut olduğunu belirterek, "Doğal olarak bu konuyu tartışıyoruz" dedi.

"Genel olarak, bu tür meseleler hızlı bir çözüm gerektiriyor" diyen Ryabkov "Bu, sadece konsolosluk meseleleri ya da her bireyin ayrılmaz bir hakkı olan serbest dolaşım meseleleriyle değil, aynı zamanda ülkelerin bizim için önemli olan konularda bağımsız bir politikaya sahip olup olamayacakları gibi konularla da ilgili. Bu konuyu, ilgili herkesle görüşeceğiz."

YETKİLİLER: ABD BASKI YAPIYOR

Reuters'a konuşan iki sektör temsilcisi Türk Hava Yolları'nın Rusların güney sınırından göç etmesini engellemek isteyen ABD'nin emriyle hareket ettiğine inandıklarını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin uluslararası turizmden sorumlu başkan yardımcısı Artur Muradyan, "Türk Hava Yolları'na bir şekilde baskı yapıldı, ikna edildi ya da bu kadar katı olması için gözdağı verildi" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım ABD bunu yapmaları için baskı yapıyor."

İsmini vermek istemeyen başka bir sektör temsilcisi de THY ile Meksika'ya giden Rusların ABD'ye geçmek amacıyla uçtuklarını söyleyerek birçok Rus'un Latin Amerika uçuşlarına alınmadığını belirtti.

ABD'YE TARİHİ GÖÇ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerine göre son iki yılda en az 73 bin Rus, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana yaşanan tarihi göçün bir parçası olarak güney sınır kapılarından ABD'ye giriş yapmaya çalıştı.

Son 2-3 ay içinde İstanbul Havalimanı'ndan Latin Amerika'daki bir dizi destinasyona giden bin kadar Rus yolcunun uçağa kabul edilmediği bildiriliyor.