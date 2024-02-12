Rusya’dan Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidi: "Meşru hedef"

Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna'da kurulacak Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidinde bulunarak, "Eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz" dedi.

Baykar Teknoloji CEO’u Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında insansız hava araçlarının üretileceği fabrikanın inşasına başlandığını duyururken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna'da kurulacak Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidinde bulundu.

Lenta.ru sitesinde açıklamalarda bulunan Belik, "İki yıl önce Kiev rejimine tedarik edilen Bayraktarların sayısı önemliydi. Bugün bunların cephe hattında aktif olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bu ilk husus. İkincisi, Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri teçhizat üretimi bizim için meşru bir hedeftir. Üçüncüsü, bu fabrikanın ya da Bayraktarların üretiminin çatışmaların gidişatını ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Belik / Fotoğraf: Wikipedia

"MEŞRU HEDEF OLARAK GÖRÜRÜZ"

"Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz" diyen Belik, şunları söyledi: "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Türk tarafı bu tür tesisler inşa etmek istiyorsa ve bu onlar için kârlıysa, onları yasaklayamayız, ancak buna karşı çıkma imkanımız var."

"Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir" ifadesini kullanan Belik, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Ortadoğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan insanların sözlerinden nasıl sorumlu olacaklarını bilmeleridir" diye konuştu.

BAYKAR, UKRAYNA'DA SİHA ÜRETİMİNE BAŞLADI

Baykar Teknoloji CEO’u Haluk Bayraktar, Türkiye’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında 500 kişiye istihdam sağlayacak ve TB2 ya da TB3 modelli insansız hava araçlarının da üretileceği fabrikanın inşasına başlandığını duyurdu.

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı’nda Reuters’a yaptığı açıklamada, "Fabrikamız inşa ediliyor... İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var ve ardından iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceğiz" dedi.

Volodimir Zelenski ve Haluk Bayraktar

"Ukrayna'daki fabrika büyük bir fabrika, yaklaşık 500 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz" diyen Bayraktar, yılda yaklaşık 120 adet İHA üreteceklerini ifade etti.

Bayraktar, fabrikadaki üretimin TB2’ye mi yoksa TB3’e mi odaklanacağının henüz netleşmediğini söyledi.

bölgede devam eden çatışmanın yarattığı güvenlik sorunlarının fabrika için bir endişe yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Bayraktar, "planlarının tamamen ilerlediğini" ve "hiçbir şeyin fabrikanın inşasını durduramayacağı" yanıtını verdi.