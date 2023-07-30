Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği 5 Ağustos’tan itibaren konsolosluk işlemlerini askıya alacak

Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, Moldova’nın Rusya’dan diplomatik personel sayısını azaltması yönünde aldığı kararla bağlantılı olarak 5 Ağustos’tan itibaren konsolosluk işlemlerini askıya alacak.

Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, Moldova’nın Rusya’dan diplomatik personel sayısını azaltması yönünde aldığı kararla bağlantılı olarak 5 Ağustos’tan itibaren konsolosluk işlemlerini askıya alacak.



Moldova’nın Rusya’dan 15 Ağustos’tan itibaren ülkede bulunan 80’den fazla olan diplomatik personelinin sayısını 25’e düşürmesine yönelik kararının ardından Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, konsolosluk işlemlerini askıya alacak.

Büyükelçilik tarafından yayınlanan bildiride, konsolosluk randevularının "teknik nedenlerle" 5 Ağustos’tan itibaren askıya alınacağı belirtildi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Igor Zakhahrov yaptığı açıklamada, Rus diplomatların istenmeyen kişi ilan edilmediklerini belirterek, “Sadece eşitlik sağlamak için ayrılmaları isteniyor" dedi.

Moldova, Rusya’nın personel sayısını azaltmasına yönelik kararı Rusya’nın Moldova Büyükelçiliğinin çatısına gözetleme amacıyla iki düzineden fazla anten yerleştirildiğine dair haberlerin ardından almıştı.