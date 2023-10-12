"Rusya’nın santralı Türkiye’nin çıkarlarına aykırı"

Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na ilişkin, "Dünya üzerinde başka bir devletin topraklarında Rusya Federasyonu`na ait ilk ve tek nükleer santral olacaktır" denilerek, "Halk yararına enerji politikaları ile ekonomi ve rasyonalite ile alakası olmayan bir projedir. Halkımızın çıkarlarına zarar vereceği açıktır" tepkisi gösterdi.

Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na ilişkin açıklama yapan Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, "Dünya üzerinde başka bir devletin topraklarında Rusya Federasyonu`na ait ilk ve tek nükleer santral olacaktır. Dolayısıyla, halk yararına enerji politikaları ile ekonomi ve rasyonalite ile alakası olmayan bir projedir. Halkımızın çıkarlarına zarar vereceği açıktır" denildi.

Akkuyu NGS şirketinin CEO`su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın "Bu nükleer santral Rusya‘ya aittir" ifadesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Akkuyu NGS uluslararası nükleer sermaye lobilerinin bir enstrümanı olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Halk yararına enerji politikaları ile ekonomi ve rasyonalite ile alakası olmayan bir projedir. Halkımızın çıkarlarına zarar vereceği açıktır. Ortadoğu'da, NATO ile askeri ittifak içinde olan ülkemizde, Rusya tarafından işletilen nükleer santralın saldırıya uğraması durumunda geri dönülmez sonuçlar doğacağı ortadadır” ifadeler yer aldı.

Nükleerin, enerjide dışa bağımlılığı artıracağı hatırlatılan açıklamada özetle şöyle dendi:

"Akkuyu NGS, Rusya`ya enerji alanında bağımlılığımızı artıracak eskimiş bir teknolojidir. Ülkemizi ve halkımızı emperyalist çatışma ve rekabetin bir parçası yapacak olan nükleer santral bugünü ve gelecek kuşakların yarınlarını büyük riske sokacaktır. Siyasi kararlarla nükleer santrallar hayata geçirilmeye çalışılmakta, yaratılan sahte enerji krizleriyle kamuoyu yanıltılmaktadır.

Hiçbir toplumsal, ekonomik ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza, saldırı sonrası yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Akkuyu NGS için Rusya ile yapılan anlaşma fesh edilmeli, daha fazla kamu zararı doğurmadan santral inşaatı acilen durdurulmalıdır. Ülkemizde nükleer santrallar yerine kalıcı yoksulluğa mahkûm edilen, yaşamsal ihtiyaçlarını daha karşılayamayan halkımızın beklentileri doğrultusunda politikalar üretilmeli, nükleer santral projeleri ülke gündemimizden çıkartılmalıdır.

Ülke gerçekliği ve halkın talepleriyle hiç ilgisi olmayan Akkuyu NGS inşaatı başta olmak üzere, Sinop ve İğneada`da kurulması planlanan nükleer santral projelerinden vazgeçilmeli, enerji alanında yeniden kamusal politikalar acilen devreye sokulmalıdır."