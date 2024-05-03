‘Rusyasız’ Ukrayna’da barış konferansı

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İsviçre hükümeti, 15-16 Haziran’da ev sahipliği yapacağı Ukrayna barış konferansına Rusya’nın “şu aşamada” davet edilenlerin içinde yer almadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bununla birlikte İsviçre’nin Rusya’nın bu sürecin içinde yer alması düşüncesi içinde olduğu belirtilerek, “Rusya olmaksızın bir barış süreci imkânsız” denildi.

İsviçre hükümetinin, Rusya'yı barış konferansına davet etmeye her zaman açık olduğunu kaydedilen açıklamada, Moskova'nın ilk zirveye katılma konusunda istekli olmadığını defalarca vurguladığı kaydedildi. G7, G20, BRICS üyeleri, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve iki dini temsilcinin yer alacağı belirtilen konferansta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin 10 maddelik Barış Formülü'nün temel alınacağı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Bu barış konferansının nasıl bir şey olduğunu anlamıyoruz. Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkânsız. Bunun sonuç odaklı olmayan bir girişim olduğu aşikâr. Müzakerelere ilişkin yaklaşımımız ise iyi biliniyor.” diye konuştu.