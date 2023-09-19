Rüzgârlı havada ölüme gönderildi

İstanbul’da aşırı rüzgâr nedeniyle devrilen vincin altında kalan Cem Özhan hayatını kaybetti. İşçilerin rüzgârlı havaya rağmen çalışmaya zorlandıkları, vincin piyasadan kalkması gereken eski bir makine olduğunu belirtildi.

Emek Servisi

İstanbul’a bağlı Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Dikilikaya mevkiinde bulunan fabrika inşaatında gerçekleşen vinç kazasında, 24 yaşındaki vinç operatörü Cem Özhan hayatını kaybetti. Rüzgâra bağlı iş durdurmaya rağmen, firmanın Özhan’ı vince yolladığı iddia edildi.

Hali hazırda eski olan makinanın rüzgârı kaldıramaması üzerine vinç kırıldı ve devrildi. Vince sıkışan Özhan hayatını kaybetti. Konuya ilişkin DİSK'e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut, “Bu vinçlerin piyasadan kalkması lazım, ancak kar odaklı firma sahipleri tarafından bu vinçler yaygın olarak kullanılmaya devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

FECİ BİR İŞÇİ CİNAYETİ

Açıklamasının devamında Karabulut, “Şantiyedeki tüm vinçler aşırı rüzgâr sebebiyle duruyor aslında. Bu makine ise çok eski. Vinç kırılıyor. Feci bir iş cinayeti. Piyasada çok fazla vinç ihtiyacı var. Bu yüzden de yorulmuş eski makineler var. Bu makineler en ufak zorlukta bu tür kazalara sebebiyet oluyor. Bugün burada oldu, yarın mutlaka başka yerde olacak. Normalde piyasadan kalkması lazım bu vinçleri” dedi. Denetimin piyasa haline getirildiğini söyleyen Karabulut, “Eskiden Makine Mühendisleri Odası denetleyiciydi. Artık periyodik kontroller piyasaya açıldı. Bakanlık denetlemiyor. Çok fazla şikâyet gelirse bakanlık ancak o zaman müdahil oluyor konuya. Çok sağlıksız bir denetim mekanizması var” şeklinde konuştu.

OLAN OPERATÖRE OLDU

Olayın gerçekleştiği şantiye alanına giderek BirGün’e değerledirmelerde bulunan vinç operatörü İsmail Sarıpolat “Makinanın devrilme sebeplerinin en önemli olanı, makina somunlarının yalama yapmış olması. Servis, ‘hemen yapalım, bitirelim gelip kullansınlar’ kafası ile yapmış. Bağlama teli ile somunları bağlayıp gitmişler. Sonuç olarak böyle bir kaza oldu. Cuma günü makine kurulmaya başlanmış. Makina Mühendisleri Odası da hâlâ bu vinci denetlememiş. Burada suç tamamen firmanın, çünkü odaya haber vermemişler. Makine çok eski. 35-40 yıldır şantiyelerde kullanılıyor. Bu metal yorgunluğun sonucunda, vinç kaldıramadı koşulları olan operatör arkadaşımıza oldu” diye konuştu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İstanbul Güngören’de gerçekleşen iş kazasında, 17 yaşındaki Yiğit Zamanis, rüzgârlı havada kafasına düşen demir sonucunda hayatını kaybetmişti.