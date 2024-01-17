S&P: 2024'te kredilerde daha fazla bozulma bekleniyor

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, kurumsal temerrütlerin sayısının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 80 arttığını açıkladı. Kuruluş, 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğine işaret ederken 2023 yılında borcunu ödemeyen şirket sayısının ise 153'e ulaştığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), kurumsal temerrütlerin 2023'te yüzde 80 arttığını ve 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, borcunu ödemeyen şirketlerin sayısının 2023'te 153'e ulaştığı aktarıldı.

Kurumsal temerrütlerin sayısının geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 80 arttığı belirtilen açıklamada, dünya genelinde temerrütlerin yüzde 63'ünün ABD'de yaşandığı kaydedildi.

2024'TE KREDİLERDE BOZULMA BEKLENTİSİ

Açıklamada, 2024'te küresel anlamda kredilerde daha fazla bozulma beklendiğine işaret edilerek, "Faiz indirimi ihtimaline rağmen finansman maliyetlerinin yüksek kalmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

S&P'nin açıklamasında, daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek finansman maliyetlerinin temerrüt oranlarının artmasına katkıda bulunacağının düşünüldüğü belirtildi.