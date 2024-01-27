S&P: ABD'de resesyon riski hafifledi

Kredi derecelendirme kuruluşu SP Global, ABD'de gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının hafiflediğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'de gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediğini bildirdi.

S&P Global, "ABD Konjonktür Barometresi: Resesyon Riski Hafifledi Ancak Büyüme Potansiyelle Sınırlı" başlıklı bir rapor yayımladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan söz konusu rapora ilişkin yapılan açıklamada, gelecek 12 ay içinde ABD'de resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

BÜYÜME POTANSİYELİ SINIRLI

Açıklamada, mevcut verilerin enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının sağlıklı olmasıyla tüketici sektöründe olumlu eğilimler gösterdiği ancak harcama büyümesine yönelik kısa vadeli herhangi bir döngüsel artışın ekonominin temeldeki büyüme potansiyeli ile sınırlı olduğu vurgulandı.

İmalat sektörünün yumuşak kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, temel riskler arasında Orta Doğu'daki çatışmalar ve enflasyonda ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen parasal genişlemeyi tehdit edecek potansiyel canlanmanın yer aldığı belirtildi.

S&P Global Ratings ABD baş ekonomisti Satyam Panday, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Karışık öncü göstergeler göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde trendin altında bir büyüme bekliyoruz" ifadesini kullandı.