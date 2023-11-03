S&P, Türkiye için dolar kuru ve büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk bankacılığına yönelik analizinde, sektördeki risklerin bir miktar düzeldiğini belirtti. Türkiye’nin cari denge pozisyonunun zayıf olduğuna vurgu yapan kurum, 2024 yılında dolar/TL'nin 40 seviyesinde olacağını öngördü. Türkiye büyüme beklentileri ise 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, para politikası ve regülasyonlarda normalleşme ile Türk bankacılık sektöründeki dengesizliklerin ve refinansman risklerinin bir parça düzeldiğini belirtti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, S&P Global Ratings, yayımladığı bankacılık sektörü değerlendirmesinde ekonomik ve sektör risk trendleri açısından görüşlerini "negatiften" "durağana" değiştirdiğini belirtti.

S&PGR yeni ekonomi ekibinin kademeli politika sıkılaştırmasına ve ortodoks olmayan politikalardan dönüşe devam etmesi durumunda Türk ekonomisinin orta vadede yeniden dengelenebileceğini belirtti.

CARİ DENGE POZİSYONU ZAYIF

Kurum kısa vadeli risklerin özellikle Türkiye’nin cari denge pozisyonunun halen zayıf olması sebebiyle yüksek kalmayı sürdüğünü kaydetti.

Kurumun değerlendirmesinde "Jeopolitik riskler veya mevcut ortodoks politikalardan geri dönüş finansal istikrara zarar verebilir. Bu, daha zayıf yabancı ve yurtiçi güvenini yansıtmak, mevduat dolarizasyonunda yeniden artış ve lira üzerinde ek baskı şeklinde kendini gösterebilir. Ek faiz artışlarını içeren baz senaryomuzda önümüzdeki çeyreklerde nominal kredi büyümesinin keskin bir şekilde düşmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

S&P Türkiye büyüme beklentileri 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Kurum dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını bekliyor. Kurumun ortalama TÜFE tahminleri ise 2023 için yüzde 53, 2024 için yüzde 48.

Kurum bankaların kredi kayıplarının 2024’te yaklaşık yüzde 3,5 olacağını, tahsili gecikmiş alacak oranının ise yüzde 4-yüzde 5 civarına yükseleceğini öngördü.