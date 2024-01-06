S Sport Plus abonelik ücretlerine zam yaptı
Euroleague, NBA, UFC ve La Liga gibi organizasyonların yayın haklarını elinde bulunduran S Sport+, platformun aylık ve yıllık ücretlerine zam yaptı. Platform son zammını Eylül 2023'te yapmıştı.
S Sport+, üyelerine gönderdiği bir maille platformun ücretlerine 6 Şubat itibarıyla zam geleceğini duyurdu.
Üyelere gönderilen "Fiyat Güncellemesi Hakkında" başlıklı e-mailde aylık 69,99 TL / yıllık 499,99 TL olan abonelik ücretinin aylık 99,99 TL / yıllık 699,99 TL'ye çıktığı belirtildi.
Abonelere gönderilen bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde maliyet yapısındaki değişkenlikler ve enflasyona bağlı artışlar nedeniyle, paket fiyatlarımızda güncellemeye gitmemiz gerekti. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin kullanım süresi sona erdikten sonra, 6 Şubat 2024 tarihi itibari ile yapılacak yenileme işlemlerinde güncel aylık paket satış fiyatı 99,99 TL (KDV dahil) üzerinden devamı sağlanacaktır."