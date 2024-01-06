S Sport Plus abonelik ücretlerine zam yaptı

Euroleague, NBA, UFC ve La Liga gibi organizasyonların yayın haklarını elinde bulunduran S Sport+, platformun aylık ve yıllık ücretlerine zam yaptı. Platform son zammını Eylül 2023'te yapmıştı.

Spor 06.01.2024 17:31 Giriş: 06.01.2024 17:31

Güncelleme: 06.01.2024 17:35 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

S Sport+, üyelerine gönderdiği bir maille platformun ücretlerine 6 Şubat itibarıyla zam geleceğini duyurdu. Üyelere gönderilen "Fiyat Güncellemesi Hakkında" başlıklı e-mailde aylık 69,99 TL / yıllık 499,99 TL olan abonelik ücretinin aylık 99,99 TL / yıllık 699,99 TL'ye çıktığı belirtildi. Abonelere gönderilen bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde maliyet yapısındaki değişkenlikler ve enflasyona bağlı artışlar nedeniyle, paket fiyatlarımızda güncellemeye gitmemiz gerekti. Hali hazırda kullanmakta olduğunuz S Sport Plus aylık paketinizin kullanım süresi sona erdikten sonra, 6 Şubat 2024 tarihi itibari ile yapılacak yenileme işlemlerinde güncel aylık paket satış fiyatı 99,99 TL (KDV dahil) üzerinden devamı sağlanacaktır."