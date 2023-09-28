Saadet Hatay Milletvekili Çalışkan'dan Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Eskişehir’de; tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Çalışkan, “Biz, bu şahsın parlamentoya gelmesine izin vermiyoruz’ demek ‘biz, TBMM’yi tanımıyoruz’ demek. ‘Biz anayasayı, yasaları tanımıyoruz’ demek” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Buluşmaları kapsamında Eskişehir'i ziyaret eden Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın cezaevinde olmasının TBMM’nin, anayasanın ve yasalarının tanınmaması anlamına geldiğini söyledi. Çalışkan, "Seçimden sonra da halkın iradesi gasp edilerek, TBMM’de bile milletvekili olduğu TBMM başkanlığı tarafından ilan edildi ve bir komisyona üye olarak seçildi. Yani bugün biz bu şahsın parlamentoya girmesine izin vermiyoruz demek, biz TBMM’ni tanımıyoruz demek. Biz anayasayı, yasaları tanımıyoruz demek" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, partisinin Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya Buluşmaları programı kapsamında bugün Eskişehir’i ziyaret etti. Çalışkan’a Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ile partililer de eşlik etti.

"SEÇİMDEN SONRA HALKIN İRADESİ GASP EDİLDİ"

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi ile ilgili olarak konuşan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Ben Hatay’dan geldim. Hatay’ın milletvekillerinden birisi şu anda cezaevinde hala tutuklu. Serbest bırakılmasına izin verilmiyor. Ben şu soruyu soruyorum: Şahsın A veya B olması, şu veya bu partiden olması değil. Mesele ilke bazında düşündüğümüzde bu şahsın aday olma ilgili müracaatı ilçe seçim kuruluna yapılma zaman, ‘senin aday olmana bir engel yoktur’ dendi. Yüksek Seçim Kurulu aday listelerini onayladı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nın dahil olduğu süreç tamamlanarak, oy pusulasında ismi basıldı, seçildi. Seçimden sonra da halkın iradesi gasp edilerek, milletvekili olduğu TBMM Başkanlığı tarafından ilan edildi ve bir komisyona üye olarak seçildi.

Yani bugün biz bu şahsın parlamentoya gelmesine izin vermiyoruz demek, biz TBMM’ni tanımıyoruz demek. Biz Anayasayı, yasaları tanımıyoruz demek. Burada esasen bu şahsın madem seçilmesine bir engel vardı, öyleyse bunun seçilmesi yönünde atılan imzalar alınan kararlar oy pusulası basılıncaya kadar süreçte dahil olan herkes sorumludur. Sorumluluğun başı da icranın kendisidir. Aday olmasına izin verenler bu sürecin vebalini üstlenmek, sorumluluğunu durumundadırlar."