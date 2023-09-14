Saadet Partili Atmaca: Deprem bölgesine taahhüt edilen paraların yüzde 40'ı gelmemiş

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Çorum’da; 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan kampanyada toplanan paralarla ilgili “Basından takip ettiğimiz kadarıyla o taahhüt edilen paraların yüzde 40 civarı gelmemiş. Hesap vermeyi kendine zul gören veya sadece seçimi hesap vermek olarak gören bir anlayış o münasebetle şeffaf olmayışı adalete ve liyakate önem vermeyişinin sonucu bu yaşananlardır” dedi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, bir dizi ziyaret için Çorum'a geldi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Atmaca, "Depremzedelerle ilgili bir kampanya yapıldı söz verilen paralar verildi mi ya da durum nedir? Bu toplanan paralar depremzedeler için kullanıyor mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SADECE SEÇİM DÖNEMLERİNDE HESAP VERİLİYOR"

"Şimdi siz bu soruyu sorduğunuz için hain olma ihtimaliniz var. Şeffaflık yok. Yani devlet bir kısım kararlar alıyor. Bir kısım ihaleler yapıyor. Hangi şartlarda verdiğini milletvekili olarak öğrenmekte zorluk çekiyoruz. Basından takip ettiğimiz kadarıyla o taahhüt edilen paraların yüzde 40 civarı gelmemiş. Diğer gelenle ilgili ne olduğuyla ilgili bir hesap yok bu konuda Meclis'te de birkaç soru önergesi oldu ve maalesef alınan bir cevap yok. Malumunuz olduğu üzere 2023 bütçesi bir kanunla arttırıldı 1 trilyon 958 milyar lira arttırıldı. Bizim bütçemiz deprem gerekçesiyle arttırılan bu 1 trilyon 958 milyarlık bütçenin sadece 565 milyarı depremle ilgili kullanılacak para, yani iflas eden ekonominin finansmanı için deprem istismar ediliyor. Olay bu. İşte anlayış dediğimiz bu. Hesap vermeyi kendine zul gören veya sadece seçimi hesap vermek olarak gören bir anlayış o münasebetle şeffaf olmayışı adalete ve liyakate önem vermeyişinin sonucu bu yaşananlardır."