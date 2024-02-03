Saadet Partisi, Ankara ve Adana dahil 339 adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da düzenlenen toplantıda 339 belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre Saadet Partisi'nin Ankara adayı Cafer Güneş, Adana adayı ise Hüseyin Acarlar oldu.

Yerel seçime sayılı günler kala partilerin aday tanıtımları devam ederken Saadet Partisi de aralarında Ankara ve Adana'nın da olduğu 339 belediye için adylarını açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'da katıldı.

Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için belediye başkan adaylarının açıklanmasının öncesinde konuşan Karamollaoğlu, "Bizim genel başkanlarımız dert babası olacak. Mesai saatleri, hafta sonu ve tatilleri olmayacak" dedi.

"Bir avuç müteahhidi zengin etmeyeceğiz" diyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Belediye kasasından vatandaşa caka satma dönemi bitecek. Partizanlık, yandaşlık ve adam kayırma dönemi bitecek. Fil dişi kulelerinde, altın varaklı koltuklarında sefa süren başkanlar dönemi bitecek. İmar planlarında yapılan haksız uygulamalar son bulacak. Bizim belediye başkanlarımız her daim halkın içinde, halkla beraber olacak. İmar planlarında, sadece vatandaşın ihtiyaçları gözetilecek. Belediyeler artık gerektiğinde feragat etmesini bilecek, öğrenecek. Önceliğimiz her daim ahlak ve adalet olacak. Önceliğimiz insanımız ve şehirlerimiz olacak. Sosyal projelerimizle, altyapı ve ulaşım yatırımlarımızla, insanımıza ve şehirlerimize rahat bir nefes aldıracağız."

Karamollaoğlu, toplantının ardından adaylarını açıkladı. Açıklanan adayların tamamı şöyle: