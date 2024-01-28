Saadet Partisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı tanıtım toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alındı. Saadet'in İstanbul adayı Birol Aydın, "İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, "Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı tanıtım toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Birol Aydın, iktidarın ve ana muhalefet partisinin İBB adaylarının İstanbul'un sorunlarını çözemeyeceğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Birol Aydın, şunları söyledi:

"Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok."

KARAMOLLAOĞLU DA İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

Kendisinin de belli bir zaman İstanbul'da yaşadığını ve bu şehrin sıkıntılarını, dertlerini bildiğini belirten Karamollaoğlu, "Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı. Hem İstanbul'umuz hem de özellikle ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Bölgemiz ise ne yazık ki bir ateş çemberi içinde." diye konuştu.

İBB yönetimini ve iktidar partisini eleştiren Karamollaoğlu, İstanbul'da başarısız olunduğu takdirde Türkiye çapında da başarısız olma ihtimaliyle karşı karşıya kalınacağını ifade etti.