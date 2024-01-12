Saadet Partisi: İstanbul adayımızı 10 gün içinde açıklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, yerel seçimlere kendi logoları ile gireceklerini bildirerek, İstanbul adayını 10 gün içinde açıklayacaklarını duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlere kendi logoları ile gireceklerini bildiren Aydın, "Saadet Partisi olarak hedefimizde bütün seçim çevrelerinde Saadet Partimizi temsil edecek isimlerin tespiti ve ilanıdır. Bu seçimlerde biz partimiz olarak kendi logomuzla seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"10 GÜN İÇİNDE İLANI YAPARIZ"

"Önümüzdeki günlerde inşallah İstanbul adayımızı ilan etmiş olacağız" diyen Aydın, şunları söyledi:

"3 Şubat’ta da Ankara’da hem kampanya lansmanımızı hem de aday tanıtımımızı icra etmiş olacağız ve böylelikle sahaya güçlü bir giriş yapmış olacağız. Bu seçim özelinde İstanbul ve Ankara merkezli gidiyor çoğunlukla. Bizim de aday tespitlerimiz hususunda önceliklerimizden birisi İstanbul’umuz hem de Ankara’mız buradaki çalışmalarımızın sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Öngörümüze göre önümüzdeki hafta 10 gün içerisinde artık ilanımızı yaparız diye düşünüyoruz."

"BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Bizim AK Parti ile bir işbirliğimiz bu seçim özelinde elbette ki yok" diye konuşan Aydın, "Ancak muhalefet bloğu olarak bütün partilerle elbette ki oturuyoruz, görüşüyoruz, müzakere ediyoruz, yerelde de ediliyor. Ancak bizim kararımız bütün seçim çevrelerinde kendi logomuzla seçime girmek olacak" ifadelerini kullandı