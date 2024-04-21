Saadet Partisi, kurultaya gidiyor: Genel başkanlık için konuşulan 5 aday

Saadet Partisi, ekim sonu ya da kasım ayı başında kurultayın yapılabileceğini kaydediyor. Temel Karamollaoğlu'nun parti kurullarında, olağan kongrede aday olmayacağını açıkladığı ifade edildi. Genel başkan adaylığı için 5 isim öne çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerde değişim rüzgarı esiyor.

İYİ Parti ve DEVA Partisi, yönetimlerini yenileyecekleri kurultay kararlarını aldı. Saadet Partisi’nin de önümüzdeki günlerde kurultay tarihini netleştirmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Saadet Partisi kaynakları ekim sonu ya da kasım ayı başında kurultayın yapılabileceğini kaydediyor.

Parti kulislerine göre yaklaşık 8 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Temel Karamollaoğlu parti kurullarında, önümüzdeki aylarda yapılacak olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Karamollaoğlu’nun aday olmayacağını ifade etmesi üzerine partide hareketlilik de başladı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN İSMİ GEÇENLER

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan, Karamollaoğlu’ndan önce genel başkanlık yapan Mustafa Kamalak ile eski milletvekili Abdulkadir Karaduman genel başkan adaylığı için adı geçen siyasetçiler.

Partililer genel başkan aday belirleme sürecinde teşkilatların görüşü ve Genel İdare Kurulu üyelerinin etkili olacağını ancak birden fazla adayın liderlik için yarışacağı bir kurultayın sürpriz olmayacağını kaydediyor.