Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasını tamamladıktan sonra rahatsızlanan ve ilk müdahalesi Meclis'te yapılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez'in 11.50'de hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Koca, Bitmez'in bugün (14 Aralık Perşembe) saat 11:50'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı. / Fotoğraf: AA

Koca ayrıca sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 14, 2023

"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

KARAMOLLAOĞLU MESAJ PAYLAŞTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü.



Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz… — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 14, 2023

"Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı.

Özel, "TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/m89FwPMpXn — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 14, 2023

TARTIŞTIĞI ÖZLEM ZENGİN'DEN MESAJ

Bitmez fenalaşmadan önce tartıştığı ve yere yığılınca "Allah'ın gazabı böyle olur" dediği öne sürülen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de başsağlığı mesajı paylaştı. Zengin mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun. — Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) December 14, 2023

SAADET-GELECEK GRUBU'NUN GELECEĞİ NE OLACAK?

Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'teki Saadet Partisi Grubu'nun geleceği de belirsizliğini koruyor.

Meclis çatısı altında grup kurmak için 20 milletvekili sahibi olunması şartı bulunuyor.

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardında 10'ar milletvekiline sahip olan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, 6 Temmuz 2023'te Saadet Partisi çatısı altında 20 milletvekili ile bir parti grubu kurma kararı almıştı.

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından bu sayı 19'a düşmüş oldu.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.