Saadet Partisi'nden 'CHP ile işbirliği' açıklaması: Tekliflere açığız

Saadet Partisi'nden bir yetkili, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada Gelecek Partisi ile büyükşehirlerde ve ilçelerde ortak aday çıkarabileceklerini belirterek, CHP ile işbirliği tekliflerine de açık olduklarını söyledi.

Güncel 21.12.2023 10:23 Giriş: 21.12.2023 10:23

Güncelleme: 21.12.2023 10:29 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

İYİ Parti’deki istifalar gündemdeki yerini korurken son seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında birleşen diğer parti bileşenlerinin işbirliği mesajları devam ediyor. Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, yerel seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partisi yetkilisi, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” ifadelerini kullandı. Yetkili, CHP’den işbirliği tekliflerine açık olduklarını belirtti.