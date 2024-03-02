Saadet Partisi'nin İstanbul adayından 'pembe metrobüs' vaadi: "Yaşlılar, engelliler ve kadınlar için"

Saadet Partisi'nin İBB Başkan Adayı Birol Aydın, kadınlar, 65 yaş üzeri yurttaşlar ve engelliler için 'pembe metrobüs' vaat etti.

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu.

"İSTANBULLU DURUMDAN DA KURUM'DAN DA MEMNUN DEĞİL"

DHA'nın aktardığına göre yaklaşık 1 aydır seçim çalışması yürüttüğünü söyleyen Aydın, "Gördüğümüz bir tablo var: İstanbullu, şu ya da bu partili fark etmez. Durumdan da Kurum’dan da memnun değil. Bizim şu ya da bu partiyle, şu ya da bu adayla alıp veremediğimiz bir şey yok. Bugünün İstanbul'u bizim alıştığımız ya da alışacağımız bir İstanbul değildir. Biz bugünün İstanbul'un bugünkü haline alışmadık, alışmayacağız" dedi.

"İNSANLARIMIZ İSTANBUL'DA YORGUN, KAYGILI, ENDİŞELİ"

'Milli Görüş belediyeciliği" vurgusu yapan Birol Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız İstanbul'da yorgundur, kaygılıdır, endişelidir. Hatta küskündür. Topyekün İstanbul'u ayağa kaldırmak için insanlarımızla kucaklaşmaya, bu olumsuz tablonun üstesinden gelebileceğinize, onlara inandıralım. Bunun da yolu Milli Görüş belediyeciliğidir. Milli Görüş belediyeciliği dosdoğru iş yapmaktır. İstanbul'umuzda maalesef dünden bugüne bazı doğru işler yanlış yapılıyor, bazı yanlış işler de doğru yapılıyor. Ne demek istediğini ifade edebilmek için sadece iki örnek vermek istiyorum. İşte yanı başınızda Fikirtepe kentsel dönüşüm, gerekliydi ve burası için elzemdi. Bu doğru bir iştir. Ama bugünkü ortaya çıkan tablo yanlıştır. Betona, binaya ve hak sahiplerine büyük bir külfet yüklenerek orada bir ucube yükseldi. Bu yanlıştır. Doğru iş yanlış yapıldı."

PEMBE METROBÜS VAADİ

Toplu ulaşımda yaşanan sorunlara da değinen Birol Aydın, sorunların çözümü için 'pembe metrobüs' vaat ederek şunları söyledi:

"Metrobüs dediğimiz bir projeyi mutlaka ve muhakkak devreye sokacağız. Özellikle İstanbul'umuzda ulaşımın, toplu taşımanın en yoğun olduğu saatlerde balık istifi yolculuklar yapılmaktadır. Bütün İstanbulluları bu çileden kurtarmamız elzemdir. Ama kalıcı çözümü ortaya koyana kadar hürmete en layık 65 yaş üstü büyüklerimizi, engellilerimizi ve kadınlarımızı bu çileden çekip çıkaracağız. Onlar için o saatlerde özellikle alternatif bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Bunun adı 'Pembe Metrobüs'tür."

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN NÜFUS 7-10 MİLYONA DÜŞMELİ"

İstanbul'un sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi için nüfusun 7-10 milyona düşmesi gerektiğini belirten Aydın, bunu yalnızca kendilerinin başarabileceğini öne sürdü:

"İstanbul'un en kalıcı çözümü nedir derseniz, en doğru, dosdoğru çözümü nedir derseniz o da İstanbul'un nüfusunun azaltılmasıdır. İstanbul'un nüfusunun 7 ile 10 milyona çekeceğiz. Bunu bizden başkası söyleyemez. Çünkü bizden başkası bunu gerçekleştiremez. Arkadaşlar, biz İstanbul'a. müteahhit seçmeyeceğiz. Belediye başkanı seçeceğiz. Marka bir şehir, kaliteli bir şehir oluşturacağız. Bir vizyonu olan şehir oluşturacağız."