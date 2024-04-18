Saat başı kontrol ile böbreği kurtardılar

Anne karnında böbrek kanallarında genişleme tespit edilen bebek iki hafta boyunca her gün izlendi. Uygun pozisyona gelince ameliyat edilen bebek sağlığına kavuştu.

Sibel BAHÇETEPE

İstanbul’da yaşayan Gülşen ve Bülent Acar çifti bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyorlardı. Ancak Gülşen Acar, hamileliğinin 22. haftasında doktorun muayenesi sırasında bebeğinin böbreğinde büyüme olduğunu ve idrar yollarında bir yerde darlık meydana geldiğini öğrendi. Müdahale edilmemesi durumunda doğduğunda böbrek yetmezliğine varan tablo ile karşılacağı söylenen Acar çiftinin hayatı o günden sonra değişti.

SAAT BAŞI KONTROL

Baba Bülent Acar, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Bebeğimizin takibi sırasında 24. haftada doktorumuz bebeğin böbreklerinde sorun olduğunu, idrar yapamama gibi bir durum olduğunu ve çok ciddi bir durum olmadığını belirtti. 15 gün sonra yeniden çağırdı ve muayenede ‘Böbreklerde biraz daha genişleme var, bir sonrakinde tekrar bakalım’ dedi. 15 gün sonra 30. haftada yine gittik. Ancak o zaman durumun vahim olduğunu söyledi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Doktorumuz bize ‘Bebek bu şekilde doğarsa diyalize bağlı olma olasılığı çok yüksek olur’ dedi. Böbreklerinin çok genişlediğini, acilen idrar torbasına şant takılması gerektiğini söyledi. Şantın da 30 ya da 32. haftada takılmasının zor olduğunu söyledi. Çünkü bebek büyüyor ve anne karnındaki alanı da daraldığı için operasyon güçleşiyordu. Bu süreçten sonra her 15 gün boyunca sabah 09.00 akşam 18.00 arası muayenehanede kontrol edildik, her saat başı bebeğin pozisyonu kontrol edilip uygun duruma gelmesi ve şantın takılması beklendi. 33. haftaya geldiğimizde yine bir gün kontrol edilirken bebeğin uygun pozisyona geldiğini söyleyen doktorumuz şantı taktı. Sonrasında tekrar birkaç gün kontrole gittik ve bebeğin idrarını boşalttığını, şantın işe yaradığını söyledi. 10 günlükken başka bir ekip böbrekte idrar yolunda yaprakçıkları temizledi, bebeğimiz sağlığına kavuştu."

Prof. Dr. Ali Ekiz

Perinatoloji Uzmanı

Ameliyatı yapan Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Ekiz "Bu tür vakalara müdahale edilmezse böbrek yetmezliği meydana gelir. Bu bebeğimizde de böyle bir sorun vardı. Anne karnında şant takarak o bölgedeki darlık problemini ortadan kaldırdık, bebeği böbrek yetmezliğinden korumuş olduk" dedi.