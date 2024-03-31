Saat verildi: Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezi önünde saat 00.30'da açıklama yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde konuşma yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AKP Genel Merkezi'nde yurttaşlara hitap edeceğini duyurdu.

Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlarımıza hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yerel seçimin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından oy İstanbul'dan Ankara'ya geçmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın daha önce 22.30'da açıklama yapacağı ifade edilmişti.