Saatlik ücret kalktı, motokurye sokağa çıktı

Emek Servisi

Getir’e bağlı Vigo şirketi, çalışanlara sormadan saatlik garanti ücret uygulamasını kaldırarak paket başı ücret sistemine geçti. Önceden saatlik 85 lira ve paket başı 50 lira alan motokuryeler yeni sistem ile attıkları her paket için 75 lira alacak.

Paket başı ücret siteminin kuryeleri ölüme sürüklediğini söyleyen Vigo kuryeleri, sokağa çıkarak pek çok farklı noktada kararın kaldırılmasını ve saatlik garanti ücret modeline dönülmesini istedi. Vigo kuryeleri, dün e Bakırköy’de buluşup Beşiktaş’taki Vigo genel merkezine gitti. Kuryeler burada polis engeliyle karşılaştı.

EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ

Evrensel’in haberine göre Motorlu Kurye İşçileri Derneği üyesi bir Vigo kuryesi, “Ekmeğimizin peşindeyiz. Bayram arifesinde ücretlerimizi düşürmeye utanmıyorlar. Paket başı çalışmak daha fazla çalışmak demek, ne kazanacağını bilmemek demek. Hiçbir arkadaşımızın iş cinayetine kurban gitmesini istemiyoruz. Sokak ortasında paket kovalarken ölmek istemiyoruz” diye konuştu. Başka bir kurye ise “Yıllardır Vigo’da kuryelik yapıyoruz, yıllardır şirketin tek övündüğü şey saatlik garanti ücret vermesi, yıllardır bunu söyleyerek bizleri piyasanın çok altında ücretlerle çalıştırdılar. Gecenin bir yarısı kendi kafalarına göre aldıkları bir kararla saatlik ücreti kaldırdılar, paket başı ücrete geçtiler. Vigo’daki hiçbir kurye bu uygulamayı kabul etmiyor. Biz biliyoruz ki paket başı sistemde kuryeler ölüyor” dedi.

Ayrıca Kocaeli’nde de Gebze-Darıca-Çayırova bölgesinde çalışanlar da sokağa çıkarak açıklama yaptı.