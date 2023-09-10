Sabah dur ihtarından kaçan kişi, gün boyu süren takibin ardından akşam yakalandı

Düzce’de sabah saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve iki farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü, gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde yakalandı.

Düzce’de sabah saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve iki farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü, gün boyu süren takibin ardından akşam saatlerinde yakalandı.

Olay, Atatürk Bulvarı Rasim Betir Paşa Bulvarı girişinde meydana geldi. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptıkları 4 farklı uygulamada plakasız olarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak polisten kaçan ve gün içinde 2 farklı maddi hasarlı kazaya neden olan motosiklet sürücüsü saat 21.00 sıralarında tekrar şehir merkezinde görüldü. Bir kez daha 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Motosikletli polis ekipleri tarafından takibe alındı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan motosiklet sürücüsü Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsüne, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var. Trafiği tehlikeye atıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Yapılan sorgusunda isminin Muhammet Sinan Y. olduğu anlaşılan sürücüye birçok kanun maddasine ihlalden 35 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine süresiz el konuldu. Sürücü, gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.