Sabahattin Ali cinayetini aydınlatabilecek belgeler ilk kez ortaya çıktı: ‘Ölü komünist’

Gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu’nun, kurgu ile gerçeği iç içe geçirdiği “Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm” adlı romanında ilk kez ortaya çıkan belgeler, yazar Sabahattin Ali’nin devlet tarafından adım adım takip edildiğini ortaya koyuyor.

Gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu’nun “Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm” romanında, cinayetle ilgili iddiaları aydınlatabilecek nitelikte daha önce yayımlanmamış belgelere yer verildi. Romanda yer alan fişleme belgeleri, Sabahattin Ali’nin öldürüldüğü güne kadar adım adım takip edildiğini ortaya koyuyor.

1948’de, cumhuriyet tarihinin en karanlık cinayetlerinden birine kurban giden Sabahattin Ali’nin öldürülmeden önce adım adım izlendiğini ortaya koyan belgeler gün ışığına çıktı. T24 Ankara Temsilcisi, gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu’nun 8 Eylül’de çıkan, “Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm” adlı, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan romanında yer alan fişleme belgeleri, Sabahattin Ali’nin ölümünden çok önceden başlayarak takip edildiğini, her adımının izlendiğini, görüştüğü herkesin isim isim bilindiğini açığa çıkarttı.

ALİ ERTEKİN, MİT’TEN PARA ALIYORDU

Yazar Sabahattin Ali, 1948’de, sınırdan kaçmak isterken öldürüldü. Cinayet, resmi kayıtlara göre aylar sonra açığa çıkarttı. Ali Ertekin adlı ordudan atılan, daha önce de sınırdan Bulgaristan’a insan kaçırdığı anlaşılan kişi, Sabahattin Ali’nin ortadan kaybolmasından aylar sonra emniyete giderek, ünlü yazarı öldürdüğünü söyledi. Ertekin, Sabahattin Ali’yle, kendisini Bulgaristan sınırından geçirmek için para karşılığı anlaştığını ancak komünist fikirlerini ve ülkeyi bölme arzusunu söylemesi üzerine millî hislerinin galeyana gelmesi nedeniyle cinayeti işlediğini anlattı. Ertekin, yargılama sonrasında sadece dört yıl hapse mahkûm edildi ve iki yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Ertekin’e verilen ceza, yargılama sırasında cinayetten yıllar öncesinden başlayarak, farklı nedenlerle, MİT’ten (o zamanki ismiyle Milli Emniyet) para aldığının ortaya çıkması farklı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı. Ertekin’in ne zaman, nerede öldüğü konusunda kamuoyuna bir bilgi yansımadı.

Romanda yer alan emniyet sorgu tutanakları da Sabahattin Ali’nin öldürülmesiyle sonlanan yolculuktaki kamyon şoförünün konuşmaması için tehdit edildiğini, ünlü yazarın öldürüldüğünün devlet tarafından ilk andan itibaren bilindiğini gösteriyor. Resmi kayıtlarda ise devletin cinayeti aylar sonra, sınırda insan kaçakçılığı yapan Ali Ertekin’in Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü söylemesiyle öğrendiği bilgisi yer alıyordu.

‘ÖLÜ KOMİNİST’

Kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği romanda yer alan "fişleme belgeleri"nin, Sabahattin Ali’nin ölümünden sonra düzenlenerek yetkili makamlara bilgi amaçlı gönderildiği anlaşıldı. Belgelerde, "Hakkındaki bilgi özeti" başlıklı bölümde Sabahattin Ali için "Ölü Komünist" ifadesi yer alıyor.

Romanda yer alan emniyet sorgu tutanakları da Sabahattin Ali’nin öldürülmesiyle sonlanan yolculuktaki kamyon şoförünün konuşmaması için tehdit edildiğini, ünlü yazarın öldürüldüğünün devlet tarafından ilk andan itibaren bilindiğini gösteriyor. Resmi kayıtlarda ise devletin cinayeti aylar sonra, sınırda insan kaçakçılığı yapan Ali Ertekin’in Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü söylemesiyle öğrendiği bilgisi yer alıyordu.

Kurmaca romanın girişinde yer verilen bilgiye göre, bu bilgi ve belgelerin tamamı devlet kayıtlarından ve cinayetle ilgili bilgi sahibi olan kritik isimlerden alındı.