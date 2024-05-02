Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabı dizi oluyor

Sabahattin Ali’nin ünlü romanı "Kürk Mantolu Madonna"nın dizisinin çekileceği açıklandı.

Yıllardır filminin çekilmesi planlanan, defalarca haberi yapılan ama hayata geçmeyen Sabahattin Ali’nin romanı "Kürk Mantolu Madonna" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türk edebiyatının usta yazarı Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı "Kürk Mantolu Madonna" dizi oluyor. Kitap Alman ve Türk ortak yapımıyla dijital dizi oluyor.

Alman Türk ortak yapımı projenin çekimleri hem Türkiye’de hem de Almanya’da yapılacak.

Dizinin Almanya çekimlerini "Matrix", "John Wick 4" ve "Babil" gibi bir çok projeye ev sahipliği yapan Studio Babelsberg ev sahipliği yapacak. Filmin yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak belirlediği isim olan Enes Ateş oturacak. Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor.

İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna, günümüzün en çok ilgi gören ve satılan kitaplar arasında bulunuyor.