Sabahattin Alisiz 76 yıl

Kültür Sanat Servisi

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Sabahattin Ali’nin vedasının üzerinden tam 76 yıl geçti. 41 yıllık yaşamına Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kağnı, Ses gibi önemli roman ve hikayeleri sığdırdı.

“İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı” sözlerinin sahibi öykücü, şair, öğretmen, yazar ve gazeteci Sabahattin Ali, sadece edebiyata değil Türk müziğinin onlarca güzel bestelerine de sözleriyle ilham kaynağı oldu.

Yaşamı boyunca özgürlük mücadelesini sürdüren usta edebiyatçı, okurlarına üç roman, on öykü, iki şiir kitabı ve yedi kitap çevirisi bıraktı. 1948’de üzerindeki yoğun baskı nedeniyle yurt dışına çıkmaya çalışan Sabahattin Ali, Bulgaristan’a geçmeye çalışırken ona kılavuzluk edecek olan Ali Ertekin adlı kaçakçı tarafından “milli hislerini tahrik” gerekçesiyle sopayla başından vurularak öldürüldü.

Cansız bedeni, 2 Nisan 1948’de Bulgaristan sınırında bulundu. Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü itiraf eden ve Milli Emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin, dört yıla hüküm giymiş; fakat birkaç hafta sonra çıkartılan aftan yararlanarak serbest kalmıştı. Asıl katilin veya azmettirenlerin kimler oldukları hâlâ muamma.