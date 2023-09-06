Sabalenka ve Medvedev ABD Açık'ta çeyrek finalde

Spor Servisi

ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Arina Sabalenka ile erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev çeyrek finale çıktı.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 13 numaralı seribaşı Daria Kasatkina’yı 75 dakika süren maçta 2-0 yendi ve son 8 raket arasına kaldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jebur, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 2-0 yenilerek elendi. Kariyerinde ilk kez bir grand slam çeyrek finaline çıkan Zheng, Sabalenka ile eşleşti.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı ve 2021 şampiyonu Rus Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-1 mağlup etti. Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı ve 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 yenmeyi başararak çeyrek finalde son şampiyon Carlos Alcaraz'a rakip oldu.