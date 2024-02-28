Şaban Sevinç, canlı yayında küfretti

Televizyon yorumcusu Şaban Sevinç, canlı yayında CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında konuşurken küfretti.

Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirlerine hakim olmadı. Sevinç canlı yayında küfür etti.

Programın bir yerinde tansiyon yükseldi ve Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la tartışma yaşadı.

Akabinde Şaban Sevinç, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu, s**tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı.