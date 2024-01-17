Şaban Sevinç'in 'Kılıçdaroğlu' iddiasını Müslim Sarı yalanladı

Gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için CHP PM Üyesi Müslim Sarı'ya çalışma görevi verdiğini iddia etti. Müslim Sarı, Sevinç'in söz konusu iddiasını yalanladı.

Bizmi TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Sevinç, "Yakın ekibinden önemli bir kaynağın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçimlerden başarısız çıkacağı düşüncesiyle CHP PM Üyesi Müslim Sarı’ya 'kurultay için çalışma' görevi verdi" iddiasında bulundu.

Şaban Sevinç'in iddiasını CHP PM Üyesi Müslim Sarı yalanladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarı, "Sayın Şaban Sevinç bir kaç saat önce beni aradığınızda bu iddiaların doğru olmadığını size kesin bir dille söylememe rağmen yaptığınız bu paylaşım yerel seçime doğru giderken partimize büyük zarar vermektedir" dedi.