Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Yunanistan'da deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve titizlikle takip edildiği açıklandı.

Esas Holding, Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.

Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.