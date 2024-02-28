Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

Kentte etkili olan sis nedeniyle, bazı uçaklar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Güncel 28.02.2024 10:14 Giriş: 28.02.2024 10:14

Güncelleme: 28.02.2024 10:19 Kaynak: AA

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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu / Fotoğraf: AA