Sabıkalı geçitte bir aile yok oldu

Bakırköy’deki sabıkalı üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine düştü, 4 kişilik aile yok oldu. Sürücü “Ne aracı ne de uyarıları gördüm” dedi. Trafik uzmanı Lök, “TIR güzergah dışında gidiyordu ama tek sorumlu şoför değil” dedi.

İlayda KAYA

İstanbul başta olmak üzere sayısız kentte her hafta TIR kazası yaşanıyor. İstanbul Bakırköy’de önceki gün akşam kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi otomobile sıkışarak hayatını kaybetti. Alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ve geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, ‘Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız’ yazılı yönlendirmeye uymadığı belirlendi. Tutuklanan TIR sürücüsü Mehmet F. ifadesinde "Yüksekliği tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim” dedi. Öte yandan TIR’ın 23 Nisan 2019’da da aynı köprüye çarptığı ve bir kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Bölgede incelemelerde bulunan Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Mühendis Alpay Lök, kurallara uyulması yönünde çağrı yaptı. Lök, “Sürücüler sorumluluk zincirinin en son en zayıf ama ceza alan tek halkası. Bir şirket aracını kullanıyor ve ne yazık ki cezayı alacak olan sadece o. Bu kurumsal araçlar ve kurumsal araçların da şirket tarafından güzergâhlarının belirlenmesi lazım. Bölgede yaptığım incelemede uyarıları gördüm. Sürücü uyarıları dinlememiş. Şunu sormak lazım: Bu güzergâhı kim belirledi? Sorumluların, şirketlerin incelenmesi lazım” dedi.

HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLMELİ

Yetkililere seslenen Lök şöyle devam etti: “Araçlar için bir güzergâh çizilmeli. Büyükşehir Belediyesi’nin bir lojistik müdürlüğü var. Bu müdürlük araçların hangi güzergâhı takip edebileceğini biliyor ve çiziyor. Ya da bu şirketin yetkilileri, uzmanları bu araca güzergâh belirliyor. Görünen o ki ağır bir yük taşıyor ve şehir içine girmemesi gerekiyor. 2022 yılında o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız sınırını 120’den 140’a çıkardı. Aslında her yolda hız yükseldi. Hızların geri alınıp düşürülmesi şart.”

Öte yandan 24 saat içinde 2 TIR kazası daha meydana geldi. İzmir Gaziemir’de şerit ihlali yapan bir TIR, karşı yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı. 1 yolcu hayatını kaybetti. Diyarbakır Siverek’te de otostop çeken genç, bindiği TIR’ın başka bir TIR’a arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti.