Sabrın İsmetli'den aşk ve gerilim romanı: "Yeniden Doğuş"

Yazar Sabrin İsmetli'nin ilk kitabı "Yeniden Doğuş" Mona Yayınevi ile okuyucu ile buluştu.

Felsefe, mitoloji, sanat ve tarih odaklı bir aşk ve gerilim romanının editörlüğünü ise Seda Şan üstlendi.

İlk romanı yayınlanan İsmetli, "Yeniden Doğuş" romanını "Tüm tabuları ters yüz etmeye cüret eden, asla korkmayan, asla pes etmeyen ve de asla vazgeçmeyen, cesur insanlar için yazılmış bir roman" ifadeleri ile tanımlıyor.

Yeniden Doğuş hakkında...

Romanının baş karakteri Raul, yapmış olduğu tek bir yanlış seçimden dolayı kendine olan güvenini, saygısını büsbütün yitirmiş yalnız ve umutsuz bir insandır. Yıllarca bir gölge olarak toplum içinde var olduktan sonra, geçmişinden bugününün ve geleceğinin intikamını almak için, en büyük günahını da bavuluna koyarak bir seyahate çıkar.

SABRİN İSMETLİ KİMDİR?

Sabrin İsmetli 1993’de Bakü’de doğdu. 2016’da Azerbaycan Tıp Üniversitesini bitirdi. İyi bir doktor olmak için adadığı hayatı günün birinde edebiyatla kesişti. Yazmak onun için bir tutkudur. Ebedi bir tutku...

Şu anda Almanya’da doktor olarak çalışmaktadır.