Sacha Boey, Bayern Münih yolunda: İşte bonservis bedeli

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Sacha Boey için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Münih'in, Galatasaray'a 25 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği iddia edildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Bayern yetkililerinin gece geç saatlere kadar görüştüğünü ve henüz bir anlaşmanın olmadığını yazdı

Romano, Sacha Boey'in sözleşmesinin hazır olduğunu belirtirken, Bayern'in bugün Boey'i Münih'e getirmek istediğini aktardı.

🚨🔴 Bayern and Galatasaray in talks for Sacha Boey deal until late night… still no final agreement.



Talks continue in the morning as Bayern hope to fly Sacha to Munich on Friday.



Contract ready; Boey told Gala that he wants the move.



ℹ️ ONLY Bayern, no other clubs so far. pic.twitter.com/uCKRP7p0oq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

BONSERVİS BEDELİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Alman devinde forma giymek isteyen ve kişisel şartlarda anlaşmaya varan Boey'in Galatasaray'dan kendisine kolaylık sağlanmasını beklediği öne sürüldü.