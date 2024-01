Sacha Boey, Bayern Münih yolunda: İşte bonservis bedeli

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Bayern yetkililerinin gece geç saatlere kadar görüştüğünü ve henüz bir anlaşmanın olmadığını yazdı

Romano, Sacha Boey'in sözleşmesinin hazır olduğunu belirtirken, Bayern'in bugün Boey'i Münih'e getirmek istediğini aktardı.

🚨🔴 Bayern and Galatasaray in talks for Sacha Boey deal until late night… still no final agreement.



Talks continue in the morning as Bayern hope to fly Sacha to Munich on Friday.



Contract ready; Boey told Gala that he wants the move.



ℹ️ ONLY Bayern, no other clubs so far. pic.twitter.com/uCKRP7p0oq