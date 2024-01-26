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Sacha Boey, Bayern Münih yolunda: İşte bonservis bedeli

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Sacha Boey için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Münih'in, Galatasaray'a 25 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği iddia edildi.

Spor
  • 26.01.2024 10:05
  • Giriş: 26.01.2024 10:05
  • Güncelleme: 26.01.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Sacha Boey, Bayern Münih yolunda: İşte bonservis bedeli

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Sacha Boey transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Bayern yetkililerinin gece geç saatlere kadar görüştüğünü ve henüz bir anlaşmanın olmadığını yazdı

Romano, Sacha Boey'in sözleşmesinin hazır olduğunu belirtirken, Bayern'in bugün Boey'i Münih'e getirmek istediğini aktardı.

BONSERVİS BEDELİ

Transferin gerçekleşmesi durumunda Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

Alman devinde forma giymek isteyen ve kişisel şartlarda anlaşmaya varan Boey'in Galatasaray'dan kendisine kolaylık sağlanmasını beklediği öne sürüldü.

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