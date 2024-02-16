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Sacha Boey sakatlandı

Devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey sakatlandı.

Spor
  • 16.02.2024 16:42
  • Giriş: 16.02.2024 16:42
  • Güncelleme: 16.02.2024 17:04
Kaynak: İHA
Sacha Boey sakatlandı
Fotoğraf: AA

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey’un antrenmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Transfer döneminde Galatasaray’dan, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey’un sakatlandığı ifade edildi.

Münih’in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boey’un antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlık geçirdiği ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtildi. 

23 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla şu ana kadar 2 resmi maçta görev almıştı. 

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