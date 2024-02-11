Sacha Boey sol bek oynadı: Bayern Münih 3-0 yenildi

Bundesliga'nın 21'inci haftasında lider Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i 3-0'lık skor ile geçti. Bayern Münih'in devre arasında Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in, ilk kez 11'de yer aldığı karşılaşmada teknik direktör Thomas Tuchel, Fransız oyuncuya sol bek pozisyonunda görev verdi.

Bundesliga'nın 21'inci haftasında lider Bayer Leverkusen ile ikinci sıradaki Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in ilk 11'de sahaya çıktığı ilk müsabakada teknik direktör Thomas Tuchel, Fransız oyuncuyu sol bek pozisyonunda kullandı.

Boey, 81'inci dakikada yerini Guerreiro'ya bıraktı.

Karşılaşmada bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae de Bayern Münih adına ilk 11'de sahaya çıktı.

"SUÇLU BENİM"

Tuchel, maç sonu açıklamasında "Boey'in sol bekte oynaması elbette bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Tella ve Frimpong'a karşı onun hızına ihtiyacımız vardı ama yediğimiz ilk golde bütün savunmamız uyuyordu. Çok ucuz bir gol yedik. Hafta boyunca bu maça hazırlandık fakat elimiz boş dönüyoruz. Suçlu benim, bu mağlubiyet antrenörlük hayatımda ne ilk ne de son olacak. Pes etmeyeceğiz" dedi.

FARK 5'E YÜKSELDİ

Bayer Leverkusen, Bayern Münih karşısında kazanarak zirve mücadelesindeki farkı da açtı. Leverkusen 55 puana yükselirken, Bayern 50 puanda kaldı.