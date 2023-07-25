Sadaka zammına yanıt grev olacak

Memur sendikaları, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı. Maaşların yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini belirten KESK, "Grevli bir toplu sözleşme talep ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

Ekonomi Servisi

Memur sendikaları, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi tekliflerini duyurdu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) düzenlediği basın toplantısı ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taleplerini “Grevli gerçek bir toplu pazarlık- toplu iş sözleşmesi; yoksulluk sınırının üzerinde ücret; güvenceli istihdam, güvenli gelecek; demokratik, adil bir çalışma yaşamı; halktan yana bir kamu hizmeti; temel gelir güvencesi” başlıklarıyla duyurdu. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, "Emekçilerin taleplerinin kabul edilmediği bir süreçten geçiyoruz. İktidar gibi Memur Sen de TÜİK tarafından belirlenen, gerçeğe uymayan enflasyon verilerine uygun hazırlanan sözleşmelere imza atarak emekçilerin daha da yoksullaşmasına neden oluyorlar. Buradan KESK olarak demokratik ve grevli bir toplu sözleşme talebi istediğimizi ifade ediyoruz. Ve yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş istiyoruz” dedi. TÜİK’in açıkladığı yoksulluk sınırının Aralık 2023 itibarıyla en az yüzde 70 artarak 45 bin TL’ye ulaşacağını öngördüklerini belirten Bozgeyik, en düşük memur maaşının büyükşehirler için 47 bin 500 TL, diğer şehirler için ise 45 bin TL’ye yükseltilmesini talep etti. KESK, ayrıca memurlara büyükşehirler için 7 bin 500 TL, diğer şehirler için 5 bin TL kira yardımı verilmesini, mevcut sosyal yardımların ve maaş zamlarının yoksulluk sınırdaki artış oranında güncellenmesini talep etti.

MEMUR SEN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İSTEDİ

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün sendikalarının taleplerini açıklarken hükümetin 1 Ağustos’ta masaya teklifle gelmesi gerektiğini belirtti. Ocak ayından bu zamana dolar kurunda yüzde 46; gram altında yüzde 47’ye yakın yükselişin olduğunu söyleyen Yalçın, “Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir” diye konuştu. Yalçın, talepleri şöyle sıraladı: "2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Vaadi yerine getirdikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 ocak ayında 29 bin 700 TL olmuş olacaktır." Sosyal yardımlarla ilgili olarak da "Aylık 7 bin 650 TL kira yardımı ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini teklif ediyoruz" diyen Yalçın, 8 bin 77 lira seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılmasını istediklerini beirtti.

KAMU SEN YÜZDE 100 ZAM TALEP ETTİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'de toplu sözleşme masasına 5 bölümde, 40 konu, 30 alt başlık altında ele aldıkları 403 taleple oturacaklarını belirtti. Kahveci, 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2; 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam talep ettiklerini açıkladı.



